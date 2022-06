TMNT: Shredder's Revenge - Das Beat 'em Up ist ab heute erhältlich

Ab heute ist TMNT: Shredder's Revenge erhältlich und bringt Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael auf die Bildschirme zurück. In bunter Pixelgrafik sagen die vier Schildkröten dem Oberschurken Shredder und weiteren ikonischen Gegnern aus der Cartoon-Serie der 1980er den Kampf an.Das von Dotemu (Streets of Rage 4) und Tribute Games entwickelte Beat 'em Up orientiert sich dabei an Klassikern wie Teenage Mutant Hero Turtles: The Hyperstone Heist (Mega Drive) oder Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (SNES), erweitert das Gameplay aber mit zusätzlichen Mechaniken und Combos. Gespielt wird wahlweise allein oder zusammen mit bis zu fünf Freunden, die neben den Kampfschildröten auch Meister Splinter, die Reporterin April O'Neil oder Casey Jones steuern dürfen.TMNT: Shredder's Revenge ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch erhältlich und kann außerdem über den Xbox Game Pass gespielt werden.