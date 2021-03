TMNT: Shredder's Revenge - Neues Spiel mit den Turtles im Pixel-Look

Die Turtles sind zurück

Klassischer Sidescrolling-Brawler

Die Teenage Mutant Ninja Turtles waren vor allem in den 80er und 90er Jahren Kult. Zwar hat es in den letzten Jahren zumindest zwei mehr oder weniger erfolgreiche Kinofilme gegeben, in einem Videospiel durften die vier Kampfschildkröten aber schon länger nicht mehr austeilen. Das soll sich aber noch in diesem Jahr ändern, denn das Studio Dotemu hat mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ein neues Prügelspiel im Pixel-Look angekündigt.Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge wurde direkt von der TV-Serie inspiriert, die erstmals zwischen 1987 und 1996 über die TV-Bildschirme lief. In einer neuen Geschichte müssen Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael mal wieder die Pläne von Shredder und Krang durchkreuzen. Zuvor müssen jedoch zahlreiche Foot-Soldaten und andere Feinde aufs Kreuz gelegt werden.Wie im ersten Trailer zu sehen ist, sind weitere bekannte Charaktere wie Rocksteady und Bebop und auch April mit von der Partie. Im Verlauf der Geschichte dürfen unter anderem Manhattan, Coney Island, New Yorks Kanalisation und die Dimension X besucht werden.Das Gameplay von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ähnelt stark den Klassikern Teenage Mutant Hero Turtles: The Hyperstone Heist (Mega Drive) und Teenage Mutant Hero Turtles IV: Turtles in Time (SNES). Allerdings werden die gewohnten Spiel­me­cha­ni­ken mit individuellen Moves und Combos für jeden der vier Turtles verfeinert, um so für mehr Abwechslung zu sorgen. Wer nicht allein kämpfen möchte, kann sich natürlich mit bis zu drei Freunden zusammenschließen.Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge wird von Tribute Games (Flinthook, Wizorb, Panzer Paladin) entwickelt und von Dotemu (Streets of Rage 4) vertrieben. Einen genauen Release-Termin hat das Spiel zwar noch nicht, es soll aber "bald" via Steam für den PC und nicht näher genannte Konsolen erscheinen.