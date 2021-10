Suicide Squad: Kill the Justice League - Story-Trailer veröffentlicht

Warner Bros. und DC haben einen neuen Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League geteilt, der uns mit der Story des Actionspiels ein wenig besser vertraut machen soll. Seine Premiere feierte das Video am Wochenende beim Online-Event DC FanDome 2021.Suicide Squad: Kill the Justice League beginnt mit einer ähnlichen Ausgangssituation wie die Comicvorlage oder die beiden Kinofilme, jedoch bekommt es die Gruppe bunt zusammengewürfelter Antihelden nun mit einem ganz anderen Kaliber zu tun: Wie es bereits der Titel erahnen lässt, nehmen es Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark hier nämlich mit der Justice League auf, die offenbar die Seiten gewechselt hat und nun selbst zu einer Gefahr für Gotham wird.Das Video zeigt unter anderem Superman, Wonder Woman, Green Lantern oder Flash, die dieses Mal die Bösen sind. Tatsächliches Gameplay gibt es dabei leider keines zu sehen. Suicide Squad: Kill the Justice League soll im nächsten Jahr für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.