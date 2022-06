Street Fighter 6 kommt 2023 mit neuen Modi & Echtzeit-Kommentaren

Drive-System und vereinfachte Steuerung

Neue Spielmodi und Live-Kommentare

Capcom hatte Street Fighter 6 bereits vor einiger Zeit bestätigt, im Rahmen von Sonys jüngstem State of Play wurde das Prügelspiel nun auch genauer vorgestellt. Street Fighter 6 kommt mit neuen und bekannten Charakteren, zwei neuen Spielmodi und erstmals Echtzeitkommentaren.Mit dem "Fighting Ground" wird Street Fighter 6 einen klassischen Gameplay-Modus bieten, der sich voll und ganz auf die gewohnten Prügeleien konzentriert. Laut Capcom sind alle aus Street Fighter 5 bekannten Modi auch im Fighting Ground zu finden. Der Trailer zeigt erste vertraute (und nun etwas älter aussehende) Charaktere wie Ryu oder Chun-Li, es wird aber auch natürlich einige neue Kämpfer geben.Durch ein Drive-System lassen sich während der Kämpfe mächtige Angriffe ausführen, ein vollständiger Verbrauch der Drive-Anzeige bringt jedoch Nachteile mit sich. Anfänger können optional zu einer vereinfachten Steuerung wechseln und Spezialangriffe mit nur einem Tastendruck ausführen.Neu sind die Singleplayer-Kampagne "World Tour" und ein "Battle Hub", der Spielern online eine noch bessere Kommunikation und Interaktion ermöglichen soll. Details hierzu möchte Capcom in naher Zukunft teilen. Im Trailer sind etwa offene Areale zu sehen, in denen Spieler sich frei bewegen können.Eine weitere große Neuerung in Street Fighter 6 sind Live-Kommentare - wer möchte, kann sich also zu Hause seine erfolgreichen (und weniger erfolgreichen) Duelle von bekannten Talenten aus der Welt des E-Sports in Echtzeit kommentieren lassen. Erste englische und japanische Kommentatoren sind bereits bestätigt, weitere wird Capcom künftig noch bekannt geben. Ob es auch deutsche Sprecher geben wird, bleibt daher abzuwarten.Street Fighter 6 erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S