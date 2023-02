Street Fighter 6: Capcom bestätigt Cammy, Zangief und Lily im Trailer

Capcom hat drei weitere Charaktere für Street Fighter 6 vorgestellt: Der neue Trailer zum Prügelspiel zeigt die beiden Rückkehrer Zangief und Cammy, außerdem schließt sich mit Lily ein ziemlich quirliger Neuzugang an. Mit dem Trio ist nun das Startaufgebot für den Release im Juni komplett.Mit Zangief und Cammy kehren zwei überaus beliebte Kämpfer der Reihe zurück. Der Russe Zangief, der 1991 in Street Fighter II: The World Warrior debütierte, zeigt sich im Video in alter Stärke. Optisch hat sich der muskelbepackte Wrestler kaum verändert, auch wenn er natürlich den einen oder anderen neuen Trick auf Lager hat. Cammy tritt in Street Fighter 6 hingegen mit neuer Frisur sowie verändertem Outfit auf und dürfte mit ihrem erweiterten Moveset Gegner nun noch mehr ins Schwitzen bringen.Der dritte Charakter ist hingegen ein kompletter Neuzugang: Lily ist Mitglied des Thunderfoot-Stamms, zu dem auch T-Hawk gehört. Auch wenn die Kleine zunächst recht zierlich wirkt, kann sie sich im Kampf stets auf die Kräfte der Natur verlassen und zudem mit zwei Kriegskeulen ordentlich austeilen.Die Drei vervollständigen nun die Startaufstellung, welche insgesamt 18 Kämpfer und Kämpferinnen umfasst: Zangief, Lily, Cammy, Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri, Ken, Blanka, Dhalsim, E. Honda, Dee Jay, Manon, Marisa und JP. Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni 2023.