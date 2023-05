Street Fighter 6: Neuer Trailer macht auf den Story-Modus Laune

Wenn Street Fighter 6 am kommenden Freitag für PC und Konsole erscheint, wird es so wie im Vorgänger auch wieder eine vollwertige Story-Kampagne geben. In dieser schlüpfen Spieler dann allerdings nicht mehr in die Rolle eines bekannten Kämpfers, sondern erstellen sich ihren eigenen Avatar. Ein neuer Trailer soll noch einmal auf den World Tour genannten Modus einstimmen.Der Einzelspieler-Modus von Street Fighter 6 macht die Spieler selbst zur Legende, denn im Mittelpunkt steht ein vollkommen neuer Charakter, den diese sich in Sachen Aussehen, Kampfstil und Fähigkeiten selbst zusammenbauen dürfen. Anschließend können sie dann mit ihrem virtuellen Alter Ego (oder auch einer bizarren Abscheulichkeit) eine Reise rund um den Globus antreten und herausfinden, was wahre Stärke bedeutet.In der offenen Welt warten dann zahlreiche Missionen und auch Lektionen bei legendären Kämpfern wie Ryu, Chun-Li oder Ken auf die Spieler, deren Kampftechniken sie erlernen können. Insgesamt soll es in der Kampagne Begegnungen mit allen 18 zum Start im Spiel enthaltenen Charakteren geben.