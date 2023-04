Street Fighter 6: Demoversion verfügbar & DLC-Charaktere enthüllt

PlayStation-Demo ab jetzt, andere Plattformen später

Das sind die ersten vier DLC-Kämpfer

Bevor das Prügelspiel Street Fighter 6 im Juni erscheint, kann dieses ab sofort in Form einer kostenlosen Demoversion ausprobiert werden. Außerdem hat Capcom die ersten vier DLC-Charaktere vorgestellt, die nach dem Launch zur Kämpferriege dazustoßen werden.Die Street Fighter 6-Demo ist ab sofort für die PlayStation 4 und PlayStation 5 im PlayStation Store verfügbar. Spieler auf dem PC oder einer Xbox-Konsole gehen nicht gänzlich leer aus, müssen sich allerdings noch ein wenig länger gedulden: Für sie steht die Demo ab dem 26. April, also kommenden Mittwoch, bereit.In der Demo können Spieler schon einmal den Avatar-Generator ausprobieren, sich so ihren eigenen Kämpfer erstellen und mit diesem dann mit Ryu und Luke trainieren oder in den World-Tour-Modus von Street Fighter 6 eintauchen.Wenig überraschend wird auch Street Fighter 6 nach der Veröffentlichung wieder in Form kostenpflichtiger DLCs mit weiteren Charakteren versorgt: Schon im Sommer kehrtzurück, im Herbst stößt dannhinzu. Im Winter 2024 darf auchmitmischen und im Frühling 2024 feiert dann schließlichseine fulminante Rückkehr. Alle vier Kämpfer werden dann auch in den World Tour-Modus integriert. In einem Video gibt es schon einmal Zeichnungen aller vier Kämpfer zu sehen.Beide Ankündigungen fanden im Rahmen eines großen Showcase-Events in der Nacht zu Freitag statt, in dem Capcom auch noch einmal den World Tour-Modus und Battle Hub präsentiert hatte. Wer den vollständigen Stream verpasst hat, kann dieser noch nachträglich auf YouTube abrufen Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S