Steelrising: Story-Trailer zum historisch inspirierten Action-RPG

Der französische Spiele-Entwickler Spiders hat einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Steelrising veröffentlicht, das im Herbst für den PC und die aktuelle Konsolengeneration von Sony und Microsoft erscheint. Das Video gewährt genauere Einblicke in die Geschichte, die sich in einer alternativen Version der französischen Geschichte entfaltet.Ausgangspunkt von Steelrising ist das Jahr 1789. Die Revolution des Volkes konnte von Ludwig XVI unter Zuhilfenahme einer gewaltigen mechanischen Armee niedergeschlagen werden. Letzte Hoffnung im Kampf um die Freiheit der Bürger ist Aegis, ein intelligenter wie kampfstarker Automat, der sich der mechanischen Armee des Königs entgegenstellt.Spieler können Aegis' Fähigkeiten dabei individuell anpassen und so optimal auf den eigenen Spielstil ausrichten. Steelrising erscheint am 8. September 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S