Französische Roboter-Revolution im Gameplay-Trailer zu Steelrising

Der Entwickler Spiders arbeitet derzeit am Action-Rollenspiel Steelrising, welches Spieler in eine alternative Version der Französischen Revolution führt, in der König Ludwig eine Roboterarmee hinter sich versammeln konnte. Im Rahmen des Online-Events Nacon Connect wurde nun ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht.In Steelrising verläuft die Revolution in Frankreich ganz anders, als wir es aus den Geschichtsbüchern wissen. Denn hier hat König Ludwig XVI ein ganzes Heer an Robotern erschaffen, die nun die Bürger von Paris in Angst und Schrecken versetzen. Als Aegis (ebenfalls ein Roboter) schließen sich Spieler dem Widerstand an, um dem Terror ein Ende zu bereiten und den Verlauf der Geschichte zu verändern.Wie im nun veröffentlichten Trailer zu sehen ist, wird Aegis vor allem auf zahlreiche Nahkampfwaffen zurückgreifen können, wenn sie die verschiedenen Maschinen des Königs auseinandernimmt. Steelrising erscheint nach aktuellem Stand im Juni 2022 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X