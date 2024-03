Greedfall 2: Neuer Trailer grenzt den Release-Zeitraum ein

Unfreiwillig in der alten Welt

Early Access ab Sommer 2024

Das Entwicklerstudio Spiders arbeitet derzeit an einem Nachfolger des 2019 veröffentlichten Action-Rollenspiels Greedfall. Greedfall 2: The Dying World soll dann als Prequel dienen und einen vollkommen neuen Blick auf die Fantasywelt liefern. Jetzt gibt es nicht nur einen weiteren Trailer, sondern es wurde auch der Zeitraum eingegrenzt, in dem das Abenteuer starten soll.Greedfall 2 spielt einige Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils und lässt Spieler dieses Mal in die Rolle eines Eingeborenen der Insel Teer Fradee schlüpfen, die zum Ziel von Kolonisten wurde. Aus ihrer Heimat vertrieben, müssen Spieler sich nun in der alten Welt des Kontinents Gacane zurechtfinden, der von Krieg, Krankheit und politischen Unruhen geplagt wird.Es gibt also viel Neues zu entdecken, etwa in der Stadt Olima oder an den Ufern von Uxantis. Dort werden Spieler zudem neuen Fraktionen, Verbündeten und natürlich auch Feinden begegnen.Fest steht inzwischen, dass Greedfall 2 im Sommer 2024 in seine Early-Access-Phase eintreten wird - zumindest via Steam für den PC. Konsolenfassungen für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgen zu einem späteren Zeitpunkt.