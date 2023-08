Stalker 2: Release auf 2024 verschoben, neuer Gamescom-Trailer

Release Anfang 2024

Alle News zur Spielemesse

Stalker 2: Heart of Chornobyl erscheint nun doch nicht mehr wie geplant in diesem, sondern erst im nächsten Jahr. Das bestätigte der Entwickler nun anlässlich der in Köln stattfindenden Gamescom . Außerdem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Zuschauer in die vertraut wirkende Zone zurückführt.Die Verschiebung kommt dabei alles andere als überraschend, wenn man die schwierige Entstehungsgeschichte der Shooter-Hoffnung des ukrainischen Studios GSC Game World bedenkt. Dieses musste wegen des russischen Angriffskriegs die Arbeit an dem Projekt vorübergehend einstellen und war zuletzt auch von Hackerangriffen und Leaks betroffen.Das ohnehin nur vage Zeitfenster für die Veröffentlichung verschiebt sich nun von "Ende 2023" auf das "erste Quartal 2024". Erscheinen soll das Spiel dann für den PC und die Xbox Series X/S . Es wird auch direkt im Game Pass enthalten sein.Der "Bolts & Bullets"-Trailer zeigt neue Eindrücke aus dem Spiel. Unter anderem gibt es verschiedene Waffen und das Inventar des Protagonisten sowie einige der Gefahren zu sehen, die in der verstrahlten Sperrzone lauern. Neben menschlichen Gegnern zählen dazu blinde Hunde, Mutationen und ein paar außergewöhnliche Anomalien.