Square Enix stellt Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin vor

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Square Enix hat ein neues Spiel im Final Fantasy-Universum angekündigt. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin soll sich allerdings vom gewohnten Rollenspielcharakter der Marke entfernen und deutlich actionlastiger werden. Entwickelt wird das Spiel in Zusammenarbeit mit Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden).Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin wurde anlässlich der E3 2021 enthüllt und auch bereits mit einem ersten Trailer vorgestellt. Dieser zeigt unter anderem Jack, den Helden der Geschichte. Dieser legt sich zusammen mit seinen Verbündeten Ash und Jed im Chaos-Tempel mit verschiedenen Monstern der Spiele-Reihe an. Bei den Kämpfen kann das Trio die Fähigkeiten verschiedener Klassen wie Schwarzmagier, Krieger oder Dragoner nutzen.Ein genaues Erscheinungsdatum für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin hat Square Enix noch nicht genannt, das Spiel soll aber irgendwann 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Noch bis zum 24. Juni steht eine spielbare Demo exklusiv auf der PlayStation 5 bereit.