Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Finaler Trailer erschienen

Final Fantasy bekommt noch in diesem Frühling einen weiteren Ableger, jedoch handelt es sich bei diesem nicht um den nächsten Teil der Hauptreihe, sondern um ein Spin-off. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin verfolgt dabei einen neuen Ansatz und soll deutlich actionlastiger sein, als wir es von der Reihe gewohnt sind. Ein neuer und gleichzeitig auch letzter Trailer stimmt auf das Abenteuer des Protagonisten Jack ein.Stranger of Paradise Final Fantasy Origin kann durchaus als eine alternative Version des ersten Final Fantasy aus dem Jahr 1987 verstanden werden. Der damalige Antagonist Garland wird nun aber zum spielbaren Helden. Zusammen mit einer Gruppe Verbündeter, den sogenannten Kriegern des Lichts, verfolgt dieser das Ziel, das Königreich Cornelia aus den Klauen des Schurken Chaos zu befreien und das Licht der Kristalle wieder zu entfachen. Bis es soweit ist, müssen die Vier aber noch so manch anderen Gegner bezwingen. Einige davon sind im neuen Trailer zu sehen.Das Spiel, welches von Square Enix in Zusammenarbeit mit Team Ninja (unter anderem: Nioh) entwickelt wurde, erscheint am 18. März 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S