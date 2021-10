Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Release-Termin steht fest

Square Enix hatte zusammen mit Team Ninja im Sommer auf der E3 einen neuen Ableger seiner Final Fantsy-Reihe vorgestellt . Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin soll sich vom typischen JRPG-Gameplay entfernen und vor allem auf rasante Echtzeitkämpfe setzen. Während der in Japan stattfindenden Tokyo Game Show 2021 hat der Entwickler nun einen neuen Trailer enthüllt und zusammen mit diesem auch das Erscheinungsdatum verraten.Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erzählt die Geschichte von vier Kriegern, die gemeinsam für das Königreich Cornelia kämpfen, das von der Finsternis bedroht wird. Um das Licht nach Cornelia zurückzubringen, müssen die vier zahlreiche Herausforderungen meistern. Doch ob mit der Rückkehr des Lichts auch wirklich wieder Frieden einkehrt, darf bereits laut Ankündigung angezweifelt werden. Spieler können sich hier also wohl auf die eine oder andere Überraschung gefasst machen.Apropos Überraschung: Wie Square Enix bekannt gab, steht ab heute eine zweite Demo des Spiels für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S bereit, in der auch der Multiplayer-Modus getestet werden darf. Die Testversion ist bis zum 11. Oktober verfügbar.Darüber hinaus hat Square Enix den Erscheinungstermin der finalen Version genannt: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin kommt demnach am 18. März 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S in den Handel. PC-Spieler können den Titel dann exklusiv über den Epic Games Store beziehen.