Elex 2 - THQ Nordic und Piranha Bytes kündigen neues Rollenspiel an

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

THQ Nordic und der deutsche Entwickler Piranha Bytes haben mit Elex 2 eine Fortsetzung des Rollenspiels aus dem Jahr 2017 angekündigt. Neben einer neuen Story soll es auch Verbesserungen beim Gameplay und der Steuerung geben. Einen Erscheinungstermin gibt es bislang noch nicht, begleitet wurde Ankündigung aber schon einmal von einem actionreichen Trailer.Die Handlung von Elex 2 ist einige Jahre nach dem ersten Teil angesiedelt. Auf dem Planeten Magalan scheint vorerst Frieden eingekehrt zu sein, doch Jax, der wieder der Held der Geschichte ist, entdeckt eine neue und vermutlich noch größere Bedrohung, die auf den Planeten zukommt. Jax' Aufgabe ist es daher, die Völker Magalans zu vereinen und gegen den neuen Feind anzuführen.Wie es in der Ankündigung heißt, kann Jax dieses Mal mit seinem Jetpack deutlich länger fliegen und so die Spielwelt frei erkunden. Die Steuerung im Nah- sowie Fernkampf wird stark verbessert, da diese im ersten Teil noch ein großer Kritikpunkt vieler Spieler war. Entscheidungen und Taten sollen während der Story erneut weitreichende Folgen haben und den Verlauf der Handlung beeinflussen.Elex 2 erscheint neben dem PC auch für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Der Erscheinungstermin ist noch unbekannt, der Trailer stellt jedoch eine Veröffentlichung in naher Zukunft in Aussicht.