Valkyrie Elysium: Neuer Trailer feiert den Start des Action-RPGs

Valkyrie Elysium ist ab sofort für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Den Start feiert Square Enix natürlich mit dem obligatorischen Launch-Trailer, der noch einmal ein paar neue Ausschnitte aus dem Action-Rollenspiel zeigt.In Valkyrie Elysium steht das Ende der Menschheit kurz bevor. In einer an die nordische Mythologie angelehnten Welt werden Spieler als Walküre vom Göttervater beauftragt, auf die Erde herabzusteigen und diese Katastrophe zu verhindern. Selbstverständlich müssen dazu eine Reihe mächtiger Feinde besiegt werden, wobei das Action-RPG auf ein schnelles Kampfsystem setzt, bei dem verschiedene Angriffe zu effektiven Combos verkettet werden können - so wie es für die Valkyrie-Reihe typisch ist.Wer sich vom Spiel auch ohne Kauf ein eigenes Bild machen möchte, kann die kostenlose Demo für die PS4 oder PS5 herunterladen. Der Fortschritt kann später in die Vollversion mitgenommen werden. Am 11. November 2022 erscheint Valkyrie Elysium zudem via Steam für den PC.