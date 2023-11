South Park: Snow Day - So sieht das kommende 3D-Abenteuer aus

THQ Nordic und die South Park Studios haben einen neuen Trailer zu South Park: Snow Day geteilt. Zum ersten Mal gibt es in dem Video nun auch Gameplay-Material aus dem kommenden Spiel zu sehen, welches sich nicht nur optisch recht deutlich von den letzten Videospieladaptionen der Zeichentrickserie unterscheidet.Ausgangspunkt in South Park: Snow Day ist - der Titel sagt es bereits - ein Schneetag. Das bedeutet, Stan, Kyle, Eric, Kenny und ihre Freunde müssen nicht zur Schule und erleben stattdessen ein neues Abenteuer in South Park, welches offenbar größere Dimensionen annimmt, als es zunächst scheinen mag.Während die letzten beiden South Park-Spiele aus dem Hause Ubisoft zuletzt den Cartoon-Stil der Fernsehserie imitierten und auf RPG-Mechaniken setzten, wird Snow Day ein 3D-Actionspiel für bis zu vier Spieler im Koop. Im Trailer ist unter anderem zu sehen, wie die Kinder kämpfen, sich wiederbeleben oder mit Furzsprüngen aus brenzligen Situationen fliehen.Ein Erscheinungsdatum hat South Park: Snow Day bislang nicht, das Spiel kann aber bereits jetzt für PC, PlayStation 5 Xbox Series X/S und die Nintendo Switch vorbestellt werden.