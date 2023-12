South Park: Snow Day - Neuer Trailer verrät das Erscheinungsdatum

Release im Frühling 2024

Sammleredition vorgestellt

Vor wenigen Monaten hatte THQ Nordic ein neues South Park-Spiel angekündigt, welches sich derzeit für PC und Konsole in der Entwicklung befindet. South Park: Snow Day will dann eine brandneue Geschichte rund um Eric, Stan, Kyle, Kenny und Co. mit rasantem Koop-Gameplay verknüpfen. Ein Trailer verrät jetzt das genaue Erscheinungsdatum, außerdem sind Details zur Collector's Edition bekannt.Das Wichtigste zuerst: South Park: Snow Day erscheint am 26. März 2024 für den PC, die PlayStation 5 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch. Das neue Video zeigt außerdem mit ein paar neuen Ausschnitten, worauf Fans sich freuen dürfen.Ein gewaltiger Blizzard hat South Park erreicht und für viel Chaos gesorgt. Natürlich fällt auch die Schule aus und somit haben die Kids des verschneiten Städtchens viel Zeit für ein episches Abenteuer. Gespielt wird Snow Day dabei zusammen mit bis zu drei Freunden.Neben der Standardausgabe wird es auch eine limitierte Collector's Edition mit einigen Extras geben: Diese enthält neben dem Spiel noch sechs Tarotkarten, den Soundtrack, eine Cartman-Strickmütze, eine Cartman-Schneekugel sowie einen sprechenden Cartman-Toilettenpapierhalter. Beide Versionen können ab sofort für alle Plattformen vorbestellt werden.