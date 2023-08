Snow Day: Neues South Park-Spiel enthüllt, aber es ist kein RPG

3D-Koop-Action statt 2D-Rollenspiel

THQ Nordic hat ein neues Spiel angekündigt, das auf der langlebigen Cartoon-Serie South Park basiert. South Park: Snow Day soll nächstes Jahr für PC und Konsole erscheinen und hat jetzt einen ersten Trailer bekommen. Wer allerdings auf ein weiteres Rollenspiel-Abenteuer gehofft hat, der wird enttäuscht.In Snow Day geht es genau um das, was der Titel verspricht: In South Park hat es mächtig geschneit und so feiern Stan, Kyle, Kenny und Cartman einen Schneetag - ganz ohne Schule, dafür aber mit vielen Abenteuern in den Straßen der kleinen Stadt. Denn die Jungs müssen mal wieder "die Welt retten". Genaueres zur Handlung ist noch nicht bekannt, im Trailer ist zunächst einmal Cartman in seinem Zauberer-Kostüm zu sehen.Das Video zeigt auch schon erste Spielszenen. Diese machen deutlich: Nach Der Stab der Wahrheit und Die rektakuläre Zerreißprobe handelt es sich bei Snow Day nicht mehr um ein Rollenspiel, sondern um einen Koop-Multiplayer-Titel für bis zu vier Spieler. Und: Statt einer an die Serie erinnernde Grafik präsentiert sich das Spiel vollständig im 3D-Look.South Park: Snow Day entsteht beim Studio Question Games (The Blackout Club, The Magic Circle) und erscheint 2024 für PC, PlayStation 5 Xbox Series X/S und Nintendo Switch.