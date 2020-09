Aquanox Deep Descent - Neues Video stellt den Koop-Modus vor

Der Tiefsee-Shooter Aquanox Deep Descent startet im Oktober und lässt Spieler dann in eine dystopische Unterwasserwelt eintauchen. Wer möchte, kann die Story dann auch zusammen mit Freunden im Koop-Modus erleben. In einem neuen Trailer zeigen die Entwickler, wie das funktioniert.Aquanox Deep Descent ist ein Reboot der Reihe, in dem Spieler als Kampfpiloten in Un­ter­was­ser­fahr­zeu­gen in einen Krieg um Ressourcen und die Vorherrschaft unter der Mee­res­ober­flä­che verwickelt sind, nachdem das Festland für die Menschen unbewohnbar wurde. Während der Kampagne dürfen bis zu vier Spieler im Koop-Modus zusammenarbeiten. Dank Schnelleinstieg können Teilnehmer jederzeit dazustoßen.Alternativ gibt es auch weitere Multiplayer-Modi wie Deathmatch oder Team-Deathmatch. Aquanox Deep Descent erscheint am 16. Oktober 2020 für den PC.