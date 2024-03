South Park: Snow Day - Launch-Trailer zum Koop-Spaß mit 3D-Grafik

Koop-Action in 3D-Grafik

Als "New Kid" zurück in South Park

Ab heute ist South Park: Snow Day für PC und Konsole erhältlich und lässt die Kult-Kids der beliebten TV-Zeichentrickserie ihr nächstes Abenteuer in Form eines Videospiels bestreiten. Pünktlich zum Start steht daher nun ein neuer Trailer bereit, der neben Gameplay-Eindrücken auch noch einmal die Hintergrundgeschichte kurz zusammenfasst.Nachdem zuletzt Ubisoft mit Stab der Wahrheit (2014) und Die rektakuläre Zerreißprobe (2017) zwei durchaus erfolgreiche (und auch ziemlich spaßige) auf South Park basierende 2D-Rollenspiele veröffentlicht hatte, verfolgt THQ Nordics South Park: Snow Day nun einen vollkommen anderen Ansatz: Es handelt sich nämlich um ein Action-Adventure mit 3D-Grafik.Viel gekämpft wird auch dieses Mal, allerdings eben nicht mehr rundenbasiert, sondern in Echtzeit. Neben diversen Waffen lassen sich Spezialfähigkeiten freischalten oder auch einzelne Angriffe zu koordinierten Attacken kombinieren - South Park-Kenner dürfen sich dabei wieder auf einige recht kuriose Ideen freuen. Wahlweise kann dies im Koop-Modus sogar gemeinsam mit bis zu drei Freunden (oder alternativ KI-Partnern) geschehen.In einer anderen Sache bleibt Snow Day seinen beiden Vorgängern hingegen treu: Spieler schlüpfen auch dieses Mal wieder nicht in die Rolle eines bekannten Charakters, sondern werden zum "New Kid", also einem neuen Kind in der Stadt, welches zusammen mit Eric Cartman, Stan Marsh, Kyle Broflovski, Kenny McCormick und noch einigen weiteren Kindern ein Abenteuer in South Park erlebt.Ausgangslage für die neue Geschichte ist ein Schneetag: Ein Schneesturm hat nämlich das öffentliche Leben in South Park (inklusive des Schulunterrichts) größtenteils lahmgelegt und nun liegt es an den Kids, ihre Heimatstadt vor einem ewigen Winter zu bewahren.South Park: Snow Day ist für den PC, die PlayStation 5 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich. Wer zur Digital Deluxe Edition greift, sichert sich zusätzlich den Season Pass mit sechs DLCs, die neben einem weiteren Spielmodus vor allem neue Waffen und kosmetische Extras enthalten.