Sonic Superstars: Launch-Trailer zum neuen 2D-Platformer von Sega

2D-Jump and Run mit 3D-Optik

Ab heute ist Sonic Superstars für PC und Konsole verfügbar und schickt den wohl bekanntesten Igel der Welt zusammen mit seinen Freunden auf ein neues Abenteuer mit klassischem 2D-Gameplay. Zum Start zeigt sich das bunte Jump-and-Run nun im obligatorischen Launch-Trailer.In Sonic Superstars reisen Sonic, Tails, Knuckles und Amy zu den Northstar Islands, wo ein alter Bekannter sein Unwesen treibt. Gemeint ist natürlich Dr. Eggman/Dr. Robotnik, der sich dieses Mal mit dem Schurken Fang the Sniper und einem weiteren mysteriösen Widersacher zusammengetan hat.Der neue Trailer zeigt es noch einmal: Zwar setzt Sonic Superstars vollständig auf 3D-Grafiken, das Gameplay orientiert sich jedoch an den klassischen 2D-Abenteuern aus den 1990er-Jahren, welche bis heute für den anhaltenden Erfolg der Reihe verantwortlich sind.Allerdings gibt es auch einige Neuerungen: So lassen sich mithilfe der Chaos Emeralds neue Fähigkeiten freischalten. Sonic und Co. können dann etwa Klone von sich erschaffen, Wasserfälle hinauf schwimmen oder ihre Gestalt verändern. Hier dürfte somit die eine oder andere Überraschung auf die Spieler warten. Wer möchte, kann die gesamte Kampagne auch zusammen mit bis zu drei Freunden im Koop durchspielen.Sonic Superstars ist ab sofort für PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.