Sonic X Shadow Generations: Sega kündigt das Remaster offiziell an

Sonic Generations bekommt noch in diesem Jahr eine Neuauflage - mit verbesserter Grafik und neuen Inhalten: Wie Sega bestätigt hat, enthält in Sonic X Shadow Generations nun auch Shadow eine eigene Story-Kampagne, in welcher dieser gegen seinen Erzfeind kämpft. Ein erster Trailer stimmt auf das Abenteuer ein.Spieler steuern in der neuen Geschichte Shadow the Hedgehog durch eine Reihe unterschiedlicher Levels, um die Pläne des Schurken Black Doom zu durchkreuzen, der nichts Geringeres als die Weltherrschaft anstrebt. Dazu muss sich Shadow nicht nur mit dem klassischen und modernen Sonic zusammentun, sondern sich auch alten Feinden stellen und so neue Fähigkeiten freischalten.Sonic X Shadow Generations wird allerdings nicht nur Shadows Geschichte enthalten, sondern auch ein komplettes Remaster von Sonic Generations mitbringen, das erstmals 2011 veröffentlicht wurde. Sega nennt hier ausdrücklich überarbeitete Versionen der 2D- und 3D-Levels, eine verbesserte Grafik und weiteres Bonusmaterial. Das Spiel erscheint im Herbst für PC, PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch.