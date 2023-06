Sonic Superstars: Sega spendiert seinem Igel ein neues 2D-Abenteuer

Sega hat beim Summer Game Fest 2023 Sonics nächstes Abenteuer angekündigt. Anders als beim zuletzt erschienenen Sonic Frontiers handelt es sich bei Sonic Superstars aber wieder um einen 2D-Plattformer, mit frischer Grafik und einige Neuerungen beim Gameplay.Streng genommen ist es nicht ganz korrekt, Sonic Superstars als einen 2D-Plattformer zu bezeichnen, denn das Spiel setzt vollständig auf 3D-Charaktere und -Umgebungen, diese werden allerdings in der klassischen Seitenansicht präsentiert, wie man sie noch aus der Mega-Drive-Ära der Reihe kennt. Auch die Hintergrundgeschichte weckt alte Erinnerungen: Sonic und seine Freunde, in diesem Fall Tails, Knuckles und Amy Rose, versuchen Dr. Eggman aufzuhalten, da dieser fleißig dabei ist, die Tiere der Northstar Islands in gefährliche Roboter zu verwandeln. In Form von Fang und einem geheimnisvollen weiteren Gegenspieler gibt es auf der Seite der Schurken dieses Mal zudem Verstärkung.Das Besondere: Zwar kann Sonic Superstars komplett allein gespielt werden, jedoch lassen sich sämtliche Levels auch im Koop zusammen mit bis zu drei Freunden spielen. Zudem wird es viele neue Fähigkeiten geben, beispielsweise können die Helden sich dank der Kräfte der Chaos Emeralds multiplizieren, Wasserfälle hoch schwimmen oder ihre Gestalt verändern.Sonic Superstars erscheint bereits im Herbst 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch. Wer sich auf der offiziellen Webseite registriert , erhält außerdem ein alternatives Outfit für Amy Rose im Spiel.