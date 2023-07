Sonic Superstars: Die animierte Eröffnungssequenz steht bereit

Nostalgisches Zeichentrick-Intro

Wenn im Herbst Sonic Superstars für PC und Konsole erscheint, will das Spiel an die alte Erfolgsrezeptur der Reihe anknüpfen, diese aber mit modernen Koop-Mechaniken erweitern. Um die Vorfreude unter Fans weiter zu steigern, steht nun das offizielle Intro bereit, welches Sonic und seine Freunde als Zeichentrickfiguren zeigt.Spieler schlüpfen in Sonic Superstars wahlweise allein oder zusammen mit bis zu drei Freunden in die Rollen von Sonic, Tails, Knuckles und Amy, um die Tiere der Northstar Islands zu befreien, die Dr. Eggman (mal wieder) gefangen und eingesperrt hat. Im animierten Intro sind die vier Helden zu sehen, außerdem können wir einen kurzen Blick auf Fang und Trip werfen, die mit Dr. Eggman zusammenarbeiten.Das Video deutet außerdem die neuen Fähigkeiten an, welche die Chaos Emeralds Sonic und Co. verleihen - diese können sich beispielsweise vervielfachen und so besonders effektive Angriffe starten.Sonic Superstars erscheint im Herbst für PC, PlayStation 4 Xbox Series X/S und Switch, ein genaues Erscheinungsdatum gibt es noch nicht. Wer das Spiel trotzdem schon jetzt vorbestellt, sichert sich einen exklusiven Lego-Skin für Dr. Eggman, einen Aufsteller aus Acryl und ein Wendecover.