Sonic Superstars: Koop und neue Emerald-Kräfte im Gameplay-Video

Erst kürzlich hatte Sega in Form von Sonic Superstars ein neues 2D-Abenteuer mit seinem blauen Igel angekündigt . Schon wenige Tage später gibt es nun einen weiteren Trailer zum Spiel, der unter anderem Ausschnitte aus dem Koop-Modus zeigt.Sonic Superstars wird wieder das klassische 2D-Gameplay der älteren Sonic-Spiele aufgreifen, jedoch mit einem frischen Grafikstil und auch einigen interessanten Gameplay-Neuerungen. Die 12 vollkommen neuen Zonen lassen sich wahlweise als Sonic, Tails, Knuckles oder Amy erkunden - zum ersten Mal auch im Koop gemeinsam mit bis zu drei Freunden.Jeder Held bringt seine eigenen Fähigkeiten mit: So kann Knuckles etwa klettern oder Amy mit ihrem Hammer Hindernisse zertrümmern. Die Chaos Emeralds schalten zudem einige neue Kräfte frei: Beispielsweise können die Helden so zahllose Klone herbeirufen, Geheimnisse aufdecken oder Wasserfälle hinauf schwimmen.Sonic Superstars erscheint im Herbst 2023 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S