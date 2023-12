Neuer Trailer: The First Descendant-Release erst im Sommer 2024

Eigentlich sollte The First Descendant noch in diesem Jahr für PC und Konsole erscheinen, jedoch hatte der Entwickler Nexon den Free-to-Play-Shooter bereits im November ins nächste Jahr verschoben. Jetzt wurde das Release-Zeitfenster näher eingegrenzt, außerdem gibt es einen neuen Trailer.Das Video zeigt, wie die titelgebenden Descendants oder auch "Nachfahren" in der kargen Landschaft des fiktiven Kontinents Ingris gegen riesige Kolosse kämpfen. Dabei sehen wir mehrere der Charaktere, zwischen denen Spieler wählen dürfen. Diese bringen natürlich jeweils individuelle Fähigkeiten mit, um so verschiedene Gameplay-Stile zu ermöglichen. Deutlich wird außerdem, dass der Fokus des Shooters auf kooperativen Bosskämpfen mit bis zu vier Teilnehmern gleichzeitig liegt.Wer gehofft hatte, dass The First Descendant bereits Anfang des nächsten Jahres erscheinen wird, wird allerdings enttäuscht: Nexon möchte das Spiel nämlich erst im Sommer 2024 veröffentlichen, dann aber immerhin zeitgleich für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Die zusätzliche Zeit möchte das Entwicklerteam dazu nutzen, das Spiel auf Grundlage des Feedbacks von Beta-Testern weiter zu optimieren.