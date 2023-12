The Casting of Frank Stone: Solo-Ableger zu Dead by Daylight enthüllt

Interaktive Horrorstory

Supermassive Games hat sein nächstes Horrorspiel vorgestellt - und sich für dieses mit dem Team von Dead by Daylight zusammengetan: The Casting of Frank Stone wird im selben Universum wie der Multiplayer-Hit spielen, allerdings eine Horror-Erfahrung für Solospieler liefern.Um was es in The Casting of Frank Stone geht, ist zumindest grob auch schon bekannt. Schauplatz ist die Kleinstadt Cedar Hills (Oregon), in welcher vor vielen Jahren ein Wahnsinniger mit dem Namen Frank Stone eine Reihe unvorstellbarer Gräueltaten vollbracht hat. Diese haben "über Generationen hinweg tiefe Narben bei Familien und in der Realität selbst hinterlassen", wie es von offizieller Seite heißt.Vor diesem Hintergrund beginnt eine Gruppe Jugendlicher, Nachforschungen anzustellen und wird dabei tief in die blutige Vergangenheit ihrer Heimat hineingezogen. Der erste Trailer verspricht eine recht düstere Gruselatmosphäre, die Spieler unter anderem in ein verlassenes Stahlwerk führt.Auch wenn The Casting of Frank Stone in der Welt von Behaviour Interactives Dead by Daylight spielt, sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, da es sich um eine komplett neue und eigenständige Geschichte handelt. Diese wird im Stil von narrativen Horrorstories wie The Quarry oder The Dark Pictures Anthology erzählt. Spieler müssen also immer wieder Entscheidungen treffen, welche das Schicksal der Charaktere und den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen.The Casting of Frank Stone erscheint 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S , ein genaues Datum ist aber bislang nicht bekannt.