Shadow Warrior 3 - Witziger Trailer zum heutigen Start des Shooters

Shadow Warrior 3 ist ab sofort für den PC und die Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich. Nachdem es vor wenigen Tagen schon einen letzten Gameplay-Trailer zu sehen gab, begleitet den heutigen Start ein weiteres Video, welches auf unterhaltsame Art und Weise auf das Spiel einstimmt.Im dritten Teil der Reihe verbündet sich unser Held Lo Wang mit seinem ehemaligen Erzfeind Orochi Zilla. Mit vereinten Kräften begeben sich die beiden auf eine ungewöhnliche Mission, um einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unabsichtlich aus seinem Käfig befreit haben.So wie wir es bereits aus den ersten beiden Teilen kennen, darf Lo Wang auch dieses Mal wieder scharfe Klingen mit einer ganzen Reihe tödlicher Feuerwaffen miteinander kombinieren und sich in den Shadowlands durch Dämonenhorden schnetzeln.Shadow Warrior 3 ist ab heute neben dem PC auch für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Abonnenten von PlayStation Now finden das neue Spiel direkt zum Start im Angebot des Spieledienstes.