Shadow Warrior 3: Der Shooter erscheint erst 2022, neuer Trailer

Eigentlich sollte Shadow Warrior 3 noch in diesem Jahr zumindest für den PC erscheinen, doch daraus wird leider nichts: Wie Devolver Digital und das Studio Flying Wild Hog nun erklärten, verschiebt sich Lo Wangs nächster Auftritt auf 2022. Zumindest soll ein neuer Trailer über die Verschiebung hinwegtrösten.Im dritten Teil der Reboot-Reihe begibt sich Lo Wang zusammen mit seinem ehemaligen Gegner Zilla auf die Jagd nach einem uralten Drachen, den die beiden zuvor versehentlich freigelassen haben. Mit dabei sind neben zahlreichen todbringenden Nahkampf- und Fernwaffen natürlich auch wieder Wangs trockener Humor. Anders als der direkte Vorgänger soll sich Shadow Warrior 3 wieder stärker am ersten Teil orientieren und die von vielen Fans als störend empfundenen Rollenspiel-Elemente zurückschrauben.Einen genaues Erscheinungsdatum hat Shadow Warrior 3 somit derzeit nicht. Ursprünglich war geplant, noch in diesem Jahr die PC-Version zur starten und Anfang 2022 die Konsolenfassungen ( PlayStation 4 Xbox One ) nachzureichen. Es soll sich jedoch nur um eine leichte Verschiebung handeln, sodass mit Wangs Rückkehr zum Anfang des neuen Jahres gerechnet werden darf.