Shadow Warrior 3: Finaler Gameplay-Trailer zum Shooter erschienen

Devolver Digital und der Entwickler Flying Wild Hog haben einen neuen Trailer zu Shadow Warrior 3 veröffentlicht und geben in diesem noch einmal einen letzten Einblick in das Gameplay, bevor der Shooter dann schon in wenigen Tagen erscheint.In Shadow Warrior 3 kehrt Lo Wang für ein weiteres Abenteuer zurück und muss dieses Mal zusammen mit seinem ehemaligen Erzfeind Zilla einen Drachen einfangen, den die beiden versehentlich freigelassen haben. Neben seinem losen Mundwerk kann Lo Wang dabei wieder einmal auf ein breites Arsenal an scharfen Klingen und tödlichen Feuerwaffen zurückgreifen. Neu sind dabei so genannte "Gore-Waffen", die Lo Wang zuvor aus den Körpern seiner Feinde herausreißen muss. Ebenfalls gibt es nun einen Greifhaken, der etwa eine schnelle Fortbewegung ermöglicht, sich aber auch kreativ im Kampf einsetzen lässt.Shadow Warrior 3 startet am 1. März 2022 auf dem PC, der PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Das Spiel ist dann ab dem ersten Tag Teil des Angebots von PlayStation Now.