Shadow Warrior 3: Brachialer Trailer verrät den neuen Release-Termin

Eigentlich sollte Shadow Warrior 3 schon im letzten Jahr erscheinen, doch letztendlich wurde daraus nichts. Nachdem das Spiel seit einer Weile kein konkretes Veröffentlichungsdatum mehr hatte, steht nun fest: Lo Wang darf sich ab dem 1. März 2022 wieder durch Dämonenhorden schnetzeln.Begleitet wurde der somit exakt einen Monat entfernte Termin von einem neuen Trailer, der eigentlich alles bietet, was man auch vom finalen Spiel erwarten darf: nämlich einen Helden mit losem Mundwerk, massig Waffen und blutige Kills sowie im Vergleich zum Vorgänger verbesserte Bewegungsmöglichkeiten durch Wandläufe und einen Greifhaken.Ebenfalls gibt es im Video zum ersten Mal den neuen Synchronsprecher des Protagonisten Lo Wang zu hören. Diesem leiht nun nicht mehr Jason Liebrecht, sondern Mike Moh seine Stimme - was vermutlich nicht jedem gefallen wird. Außerdem im Spiel dann zum ersten Mal dabei: Andromeda Dunker als Motoko und SungWon Cho als Zilla.Shadow Warrior 3 erscheint für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Vorbesteller sichern sich das Koromodako Katana-Skin. Wer das Spiel vorab für eine Konsole kauft, erhält außerdem Shadow Warrior 1 und 2 kostenlos.