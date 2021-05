Shadow Warrior 3 - Lo Wangs Waffenarsenal im Video

Devolver Digital hat ein neues Video zu Shadow Warrior 3 geteilt und gibt in diesem einen Überblick über Lo Wangs Waffenarsenal. Neben wuchtigen Feuerwaffen darf sich der sprücheklopfende Protagonist auch dieses Mal wieder mit scharfer Klinge durch die Gegnerhorden schnetzeln.Selbstverständlich kann das nicht einmal zwei Minuten lange Video nur einen kleinen Teil der im Spiel enthaltenen Waffen zeigen. Zu sehen ist etwa der Crimson Bull, der neben Ex­plo­siv­ge­schos­sen durch ein Upgrade auch zielsuchende Projektile abfeuert. Mit der Ein­hand­waf­fe Outlaw kann Wang Feinde in Flammen aufgehen oder mit gezielten Treffern deren Köpfe platzen lassen. Die Sidekicks decken Gegner mit Kugeln ein oder paralysieren sie sogar.Shadow Warrior 3 erscheint voraussichtlich noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One . Einen genauen Release-Termin hat der Shooter bislang aber noch nicht.