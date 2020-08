Scarlet Nexus - Gamescom-Trailer stellt den Charakter Hanabi vor

Alle News zur Spielemesse in Köln

Bandai Namco hat zur Gamescom 2020 einen neuen Trailer für das Action-Rollenspiel Scarlet Nexus veröffentlicht. Darin lernen wir unter anderem mit Hanabi einen weiteren Charakter ein wenig genauer kennen.In der Welt von Scarlet Nexus haben die Menschen psychokinetische Kräfte erhalten, damit aber auch die Aufmerksamkeit geheimnisvoller Wesen auf sich gezogen, die nur als die "Anderen" bekannt sind. Um die Angriffe der unbekannten Besucher abzuwehren, haben die Menschen die Einheit AAF ins Leben gerufen. Spieler schlüpfen in die Rolle des jungen Re­kru­ten Yuito Sumeragi. Dieser erhält unter anderem von seiner Kindheitsfreundin Hanabi Un­ter­stüt­zung. Wie im neuen Trailer zu sehen ist, beherrscht Hanabi die Fähigkeit der Py­ro­ki­ne­se und kann ihre Gegner in Brand setzen.Scarlet Nexus erscheint für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Einen Termin gibt es noch nicht.