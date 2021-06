Scarlet Nexus: Bandai Namco zeigt den Launch-Trailer zum Rollenspiel

Bandai Namco bringt heute das Action-Rollenspiel Scarlet Nexus in den Handel, welches Spieler den Kampf der Menschheit gegen gehirnfressende Mutanten aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln erleben lässt. Zum Start darf natürlich auch der offizielle Launch-Trailer nicht fehlen, der viele neue Spielszenen zeigt.Die Geschichte von Scarlet Nexus spielt in einer Zukunft, in der es den Menschen gelungen ist, durch ein besonderes Hormon übersinnliche Kräfte zu erlangen. Allerdings haben diese neuen Fähigkeiten auch bizarre Mutanten angelockt, die es auf die Gehirne der Menschen abgesehen haben. Um die sogenannten "Anderen" abzuwehren, wurde schließlich die Anderen-Abwehrstreitkraft (AAS) ins Leben gerufen.Spieler können sich für den Helden Yuito Sumeragi entscheiden oder in die Rolle der geheimnisvollen Kämpferin Kasane Randall schlüpfen. Je nach Entscheidung stehen nicht nur unterschiedliche Psionik-Kräfte zur Verfügung, sondern Spieler erleben auch eine andere Story, welche sich jedoch immer wieder überschneidet.Scarlet Nexus ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Neben der im Trailer zu hörenden englischen Sprachausgabe ist im Spiel auch die original japanische Sprachausgabe enthalten.