Scarlet Nexus - Bandai Namco stellt das Action-RPG genauer vor

Bandai Namco hat ein weiteres Video zu Scarlet Nexus veröffentlicht. Der sogenannte "Explanation Trailer" fasst in knapp neun Minuten noch einmal alles Wichtige zusammen, das es über das Action-Rollenspiel zu wissen gibt. Dazu zählen Details zu den spielbaren Helden und ihren Fähigkeiten, zu den Gegnern und zur Hintergrundgeschichte.Die Geschichte von Scarlet Nexus spielt in einer weit entfernten Zukunft, in welcher die Menschen durch ein Psioniker-Hormon bisher ungeahnte Fähigkeiten erlangen konnten. Allerdings hat die Entdeckung auch gefährliche Mutanten angelockt, die seitdem von einer Abwehrstreitkraft der Menschen bekämpft werden.Spieler können wahlweise in die Rollen von Yuito Sumeragi und Kasane Randall schlüpfen und somit zwei unterschiedliche Story-Fäden verfolgen, die jedoch miteinander verwoben sind. Die beiden jungen Rekruten können auf unterschiedliche Fähigkeiten und Kampfstile zurückgreifen und werden im Kampf zudem von weiteren Verbündeten unterstützt.Im Trailer erfahren wir außerdem mehr über Yuitos und Kasanes Hintergründe - beispielsweise lernen wir, dass Yuito seine Kindheit in einer Klinik verbrachte und dort nur knapp einen Angriff der Mutanten überlebte.Scarlet Nexus erscheint am 25. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X