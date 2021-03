Scarlet Nexus: Kasane-Story-Trailer & Launch-Termin zum JRPG

Bandai Namco hat einen weiteren Trailer zu Scarlet Nexus veröffentlicht, der die Heldin Kasane in den Mittelpunkt rückt und reichlich neues Material aus dem Action-Rollenspiel zeigt. Außerdem gibt es Details zu den Bonusinhalten für Vorbesteller und den verschiedenen Editionen - und auch einen konkreten Release-Termin. Anime-Fans dürfen sich zusätzlich auf eine Serie zum Spiel freuen.Kasane Randall ist einer der beiden spielbaren Charaktere in Scarlet Nexus. Kasane wurde als Mitglied der Anderen Abwehrstreitkraft (AAS) für ihre besonders ausgeprägten PSI-Kräfte bekannt. Zusammen mit weiteren Rekruten, unter anderem auch dem ebenfalls spielbaren Yuito Sumeragi, verteidigt Kasane die Menschheit gegen Angriffe gefährlicher Mutanten.Nachdem das Spiel bislang noch keinen Termin hatte, steht nun fest: Scarlet Nexus erscheint am 25. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Vorbesteller sichern sich zusätzliche kosmetische Inhalte, Baki-Extras und exklusive Outfits für beide Helden.Das Spiel kann neben der Standard-Edition auch als Deluxe-Edition (digitales Artbook, rote Kampfkleidung, Soundtrack, Plug-ins und weitere kosmetische Inhalte) oder als Guardians-Edition (zusätzlich: Steelbook, Sticker, Kunstdrucke, Artbook) erworben werden. Passend zum Spiel startet im Sommer außerdem weltweit eine Anime-Serie, die derzeit beim Studio Sunrise entsteht.