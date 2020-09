'Rollercoaster Tycoon 3: Complete Edition' für die Switch angekündigt

Die Complete Edition bringt viele Zusatzinhalte mit sich

Das Entwickler-Studio Frontier Developments möchte das beliebte Simulations-Game Rollercoaster Tycoon 3 auf die Nintendo Switch bringen. Der Titel wird in einer "Complete Edition" genannten Neuauflage erscheinen. Neben dem Hauptspiel ist das Game mit den Erweiterungs-Paketen "Soaked!" und "Wild!" ausgestattet. Der Release soll noch in diesem Monat stattfinden.Mit den zwei zusätzlichen Erweiterungs-Paketen ist es möglich, Wasser- und Tierparks in den eigenen Vergnügungspark einzubauen. In der Originalversion von Rollercoaster Tycoon 3 mussten die Inhalte separat erworben werden. In der Complete Edition sind die Add-Ons bereits enthalten, sodass keine weiteren Kosten fällig werden.Die "Rollercoaster Tycoon 3: Complete Edition" soll am 24. September das Licht der Welt erblicken. Der Titel wird nicht exklusiv für den Handheld-Hybriden von Nintendo, sondern auch für den PC veröffentlicht. Mit welchem Preis der Titel zu Buche schlagen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.Bei der Neuauflage der ursprünglich im Jahr 2004 veröffentlichten Version des Simulations-Spiels handelt es sich nicht um den ersten Ableger der Rollercoaster Tycoon-Reihe, der auf der Nintendo Switch ge­spielt werden kann. Vor zwei Jahren wurde der Titel Rollercoaster Tycoon Adventures auf den Markt gebracht. Im Vergleich zu Rollercoaster Tycoon 3 konnte das Game aber deutlich weniger Spieler für sich begeistern.