RoboCop: Rogue City startet heute - Launch-Trailer veröffentlicht

Ab heute ist RoboCop: Rogue City für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Aus diesem Grund steht jetzt auch der offizielle Launch-Trailer bereit und zeigt noch einmal viele actionreiche Ausschnitte aus dem Spiel.Zugegeben, Nacon und das Entwicklerstudio Teyon (Terminator: Resistance) hatten zuletzt wahrlich nicht mit Videos zu RoboCop: Rogue City gegeizt, sodass nach einem Übersichtstrailer , einem Gameplay- und Story-Trailer sowie Live-Action-Spot der Launch-Trailer nun letztendlich nicht mehr allzu viel Neues über den Shooter verrät. Fans des ikonischen Cyborg-Polizisten dürften aber dennoch auf ihre Kosten kommen.Zur Erinnerung: Spieler schlüpfen in RoboCop: Rogue City in die Rolle des Polizisten Alex Murphy, besser bekannt als RoboCop, und bekämpfen Verbrecher in Old Detroit. Dabei verspricht nicht nur die Ankunft eines neuen Gangleaders jede Menge Ärger, auch ein im Verborgenen laufendes Geheimprojekt scheint alles andere als Gesetzeskonform zu sein.Zeitlich ist all dies zwischen dem zweiten und dritten Kinofilm angesiedelt und wer diese kennt, darf sich über RoboCops originale Stimme freuen, denn der Schauspieler Peter Weller leiht dem Cyber-Polizisten auch im Spiel seine Stimme.