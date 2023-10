Robocop: Rogue City - Übersichtstrailer zum Actionspiel veröffentlicht

Anfang November erscheint Robocop: Rogue City für PC und Konsole und lässt Spieler dann in der Rolle des silberglänzenden Cops in Detroit für Recht und Ordnung sorgen. Ein neuer Trailer fasst jetzt noch einmal alles Wichtige zusammen, das es zu dem Spiel zu wissen gibt. Dabei gibt es auch bisher unveröffentlichte Gameplay-Szenen zu sehen.Robocop: Rogue City basiert auf den Robocop-Filmen der 1980er-Jahre. Genauer gesagt spielt sich die Handlung nach dem zweiten Teil ab. Eine Welle besonders schwerer Verbrechen stürzt Detroit ins Chaos, zudem machen Gerüchte um das streng geheime "Project Afterlife" die Runde.Es gibt also viel zu tun für Robocop, der hier abermals von seinem originalen Schauspieler Peter Weller verkörpert wird. In Sachen Gameplay setzt Rogue City auf eine Mischung aus investigativer Polizeiarbeit und intensiven Kämpfen. Neben Robocops ikonischer Auto-9 stehen noch viele andere Waffen bereit, zusätzlich lassen sich seine kybernetischen Fähigkeiten Schritt für Schritt aufbessern.Robocop: Rogue City ist ab dem 2. November 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.