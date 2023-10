RoboCop: Rogue City - Witziger Live-Action-Trailer veröffentlicht

Am kommenden Donnerstag erscheint RoboCop: Rogue City für PC und Konsole und schickt den Cyber-Cop dann in einen gnadenlosen Kampf gegen die Unterwelt von Old Detroit. Publisher Nacon hat nun einen finsteren Live-Action-Trailer veröffentlicht, welcher aber durchaus mit einem Augenzwinkern auf das Spiel einstimmt.In dem rund drei Minuten langen Video mit dem Titel The Ridden Streets of Old Detroit sehen wir nämlich, wie sich RoboCop den eher kleinen Verbrechen von Old Detroit annimmt. So bringt er zunächst einen Mann zu Besinnung, der die Hinterlassenschaften seines Hundes nicht beseitigen möchte, er erschreckt ein paar Teenager, die ihren Müll auf die Straße werfen und schließlich stellt er in einem verlassenen Hinterhof einen Wildpinkler.Deutlich wird: In allen Situationen kann RoboCop die Situation bereits durch seine bloße Präsenz entschärfen. In Rogue City dürfte dies - zum Glück! - nicht ganz so einfach gelingen, wie die letzten Sekunden des Videos dann auch noch zeigen.RoboCop: Rogue City erscheint am 2. November 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S