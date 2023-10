RoboCop: Rogue City - Einblicke in die Story des First-Person-Shooters

Das Entwicklerstudio Teyon holt den kultigen Cyber-Polizisten der 1980er- und 90er-Jahre zurück. In RoboCop: Rogue City wird dieser schon in wenigen Tagen wieder für Gerechtigkeit in den Straßen von Detroit sorgen. Ein neuer Trailer verrät jetzt noch einmal mehr zur Hintergrundgeschichte.RoboCop: Rogue City spielt nach den Ereignissen des zweiten Kinofilms (1990) und erzählt eine eigenständige Geschichte: Mit der Ankunft eines neuen geheimnisvollen Superschurken in Old Detroit kommt es in der Stadt zu einem massiven Anstieg der Kriminalität, welcher bereits mehr als 20 Polizisten das Leben gekostet hat. Höchste Zeit also, dass sich RoboCop der Sache annimmt.Allerdings steckt hinter der Sache deutlich mehr als zunächst vermutet, denn offenbar scheinen zur selben Zeit auch zahlreiche Gesetzeshüter spurlos zu verschwinden, was anscheinend mit dem ominösen Projekt Afterlife in Verbindung zu stehen scheint.Was es damit genau auf sich hat, zeigt sich schon in wenigen Tagen, wenn RoboCop: Rogue City am 2. November 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint.