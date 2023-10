RoboCop: Rogue City - Neuer Trailer verspricht jede Menge Ärger

Schon nächste Woche erscheint RoboCop: Rogue City für PC und Konsole. Jetzt steht ein neuer Trailer bereit, in dem der blecherne Cyborg-Polizist der Detroiter Unterwelt ordentlich einheizt. Das Video feierte am Mittwochabend im Rahmen der Xbox Partner Preview seine Premiere.Der knapp zwei Minuten lange Clip trägt den Titel "It Seems There Will Be Trouble", wobei nicht ganz klar ist, auf wen hier eigentlich Ärger wartet, denn: In dem Spiel leidet Old Detroit unter einer Welle äußerst schwerer Verbrechen, welche die öffentliche Ordnung gefährden.Doch auch die Kriminellen haben es in der Megacity nicht leicht, wenn RoboCop auf den Straßen für Recht und Ordnung sorgt. Denn dieser geht er dabei alles andere als zimperlich mit ihnen um, wie das neue Video noch einmal eindeutig belegt.RoboCop: Rogue City erscheint am 2. November 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Neben der Standardausgabe wird es dann auch eine sogenannte Alex Murphy-Edition geben, welche die OCP-Shotgun als Sekundärwaffe sowie weitere digitale Extras enthält und zudem 48 Stunden früher startet.