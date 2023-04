Remnant 2: Neuer Trailer heißt uns in der Welt Yaesha willkommen

Gearbox und das Studio Gunfire Games haben einen weiteren Trailer zu Remnant 2 veröffentlicht. Die Fortsetzung zum apokalyptischen Survival-Hit Remnant: From the Ashes von 2019 erscheint in diesem Sommer für PC und Konsole, was uns dann in der Welt Yaesha erwartet, zeigt das Video.In Remnant 2 geht der Kampf gegen die interdimensionale Bedrohung weiter, welche die Menschheit an den Rand der Auslöschung gedrängt hat. Schauplatz ist dabei dieses Mal die Welt Yaesha, deren Bewohner zwar versucht hatten, sich gegen die auch als "Saat" bekannte Gefahr zu wehren, letztendlich aber scheiterten. Übrig blieben nur die mittlerweile überwucherten Ruinen der einst mächtigen Pan-Zivilisation, die wahlweise allein oder im Koop erforscht werden können.Im Video gibt es auch ein paar der Kreaturen zu sehen, die anscheinend schon ungeduldig auf die Ankunft der Spieler warten. Remnant 2 erscheint im Sommer 2023 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , ein genaues Datum gibt es leider noch nicht.