Remnant 2: Video-Übersicht zum postapokalyptischen Shooter

In wenigen Tagen erscheint Remnant 2 für PC und Konsole. Wer wissen möchte, was ihn in dem herausfordernden Shooter dann erwartet, für den halten das Studio Gunfire Games und Gearbox Publishing einen neuen Übersichtstrailer bereit, der noch einmal alles Wichtige zusammenfasst und nützliche Tipps für das Überleben in der Apokalypse liefert.Remnant 2 ist die Fortsetzung von Remnant: From the Ashes und wirft Spieler in einen gnadenlosen Kampf gegen gefährliche Kreaturen, welche die Menschheit auszulöschen drohen. Gekämpft wird dabei wahlweise allein oder im Team mit bis zu zwei Freunden, wobei es verschiedene Welten zu erkunden gibt. Außerdem werden sämtliche Dungeons der Kampagne dynamisch generiert, sodass immer wieder neue Herausforderungen warten.Spieler können zwischen verschiedenen Waffen wählen und sich so beispielsweise in intensive Nahkämpfe stürzen oder Feinde bevorzugt aus sicherer Distanz bekämpfen. Im Vergleich zum Vorgänger wurde das Klassensystem noch einmal erweitert. Dieses soll etwa durch mehrere freischaltbare Archetypen dabei helfen, den gewählten Charakter an den eigenen Spielstil anzupassen.Remnant 2 erscheint am 25. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S