Remnant 2 erscheint im Sommer, neue Klasse mit Hund vorgestellt

Remnant 2, die Fortsetzung zu Remnant: From the Ashes, erscheint in diesem Sommer. Das haben die Entwickler von Gunfire Games jetzt zusammen mit Gearbox Publishing bestätigt. Außerdem gibt es einen frischen Trailer zum Spiel, in dem eine neue Heldenklasse mitsamt vierbeiniger Begleitung vorgestellt wird. Hundefreunde dürfen sich freuen!So wie im Vorgänger aus dem Jahr 2019 kämpfen Spieler auch in Remnant 2 wieder im Koop zusammen mit Freunden oder allein gegen grässliche Kreaturen und gewaltige Bossgegner, wobei die Spielwelt dynamisch generiert wird. Wer zwar solo spielen, aber dennoch nicht ganz allein unterwegs sein möchte, könnte sich dabei dann für den Handler-Archetypen entscheiden: Begleitet wird diese unterstützende Klasse nämlich von einem treuen Hund, der deutlich mehr als nur mit dem Schwanz wedeln kann.Der Kläffer kann im Kampf durch sein Gebell die Aufmerksamkeit aller Gegner in der Umgebung auf sich ziehen und so für Ablenkung sorgen. Zudem kann er Feinde angreifen und den Handler sowie dessen Verbündete heilen. Wer möchte, darf das Hündchen natürlich auch streicheln.Remnant 2 erscheint im Sommer 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S , das genaue Datum wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.