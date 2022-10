Redfall: Neuer Trailer zum Koop-Shooter sorgt für Gruselstimmung

In wenigen Tagen ist Halloween - für die richtige Atmosphäre soll jetzt der "In der Nacht"-Trailer zu Redfall sorgen. Neben reichlich Blut hält das Video auch Begegnungen mit einigen Vampiren bereit, die es auf die Spieler abgesehen haben - diese sind den Blutsaugern in dem Koop-Shooter zum Glück alles andere als wehrlos ausgeliefert.Schauplatz von Redfall ist eine entlegene Insel, die von Vampiren heimgesucht wird. Allerdings bekommen wir es hier nicht mit den typischen Hollywood-Vampiren zu tun, denn: Die Geschöpfe der Nacht sind das Ergebnis eines gescheiterten wissenschaftlichen Experiments, weshalb diese mitunter auch recht ungewöhnliche Kräfte besitzen. Manche können etwa das Meer verdrängen oder sogar die Sonne verdunkeln. Zudem haben die manipulativen Kreaturen menschliche Anhänger um sich versammelt, die treu an ihrer Seite kämpfen.Spieler schlüpfen wahlweise allein oder mit bis zu drei Freunden in die Rollen unterschiedlicher Helden mit jeweils eigenen Fähigkeiten, um den Untoten in der offenen Welt den Garaus zu machen. Übrigens: Wer solo auf Vampirjagd geht, wird dann auch während der gesamten Kampagne nicht von KI-Partnern begleitet - perfekt also, um sich ganz allein zu gruseln.Wann Redfall erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt, es ist aber ein Release im Jahr 2023 angepeilt, und zwar für den PC und die Xbox Series X/S . Das Spiel wird dann ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten sein.