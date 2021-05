Ratchet & Clank: Rift Apart - Trailer zu den Planeten im Spiel

Sony setzt die Fast-Veröffentlichungsparty zu Ratchet & Clank: Rift Apart fort und stellt das Spiel in Form eines weiteren Trailers ein wenig genauer vor. Dieses Mal geht es um die Planeten, welche die Helden des Spiels im Verlauf ihres Abenteuers bereisen dürfen.Nachdem es zuletzt um die Waffen und Fähigkeiten ging, spricht der kleine und etwas nervige Roboter Zurkon Jr. nun über die unterschiedlichen Welten und Regionen, die es im Spiel zu entdecken gilt. Dazu zählt die Metropole Nefarious City auf Corson V, wo Ratchet etwa per Mauerlauf imperialen Truppen entkommen muss. Auf den ersten Blick deutlich friedfertiger ist es hingegen im Außenposten L51 auf Sargasso - im Trailer reitet hier die Heldin Rivet auf einem Flitzkäfer durch die Landschaft.Mit Molonoth Gulch ist im Video dann noch recht gefährlicher Ort zu sehen, wo die Helden in schwindelerregender Höhe über Schienen rasen. Insgesamt werden Spieler in Ratchet & Clank: Rift Apart neben bekannten und neuen Planeten auch alternative Versionen jener Welten besuchen.Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 für die PlayStation 5