Ratchet & Clank: Rift Apart - Story-Einblicke im neuen Trailer

Sony hat ein weiteres Video zu Ratchet & Clank: Rift Apart veröffentlicht, das in wenigen Tagen exklusiv für die PlayStation 5 erscheint. Darin gibt der kleine Roboter Zurkon Jr. einen groben Überblick über die Geschichte des Spiels.Das Video stellt den dritten und gleichzeitig auch letzten Teil der Fast-Ver­öf­fent­li­chungs­par­ty dar, die auf den bevorstehenden Verkaufsstart einstimmen soll. Nachdem es zuvor um die Waffen und Fähigkeiten sowie Planeten ging, steht dieses Mal die Story im Mittelpunkt. Ratchet und sein Robo-Freund Clank begeben sich dieses Mal auf ein wildes Abenteuer, um den Schurken Nefarious zu bekämpfen, der ein Dimensionschaos ausgelöst und sich selbst zum Imperator ernannt hat. Dabei erhalten die beiden nun auch Unterstützung von einem weiblichen, hammerschwingenden Lombax.Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 für Sonys PlayStation 5.