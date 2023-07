Ratchet & Clank: Rift Apart ist nun auch für den PC erhältlich

Das verrückte Adventure Ratchet & Clank: Rift Apart ist ab sofort auch via Steam und im Epic Games Store verfügbar. Pünktlich zum Start hat Sony den passenden Launch-Trailer veröffentlicht und noch einmal auf die besonderen Technik-Features hingewiesen.Ratchet & Clank: Rift Apart war bereits vor rund zwei Jahren auf der PlayStation 5 gestartet, jetzt wurde auch die PC-Version nachgereicht. Es ist übrigens das erste Mal, dass ein Teil der 2002 gestarteten Reihe für diese Plattform erscheint. Das von Insomniac Games entwickelte Spiel wurde dabei von Nixxes Software für Windows-Systeme optimiert und hat dort einige exklusive Features zu bieten.Rift Apart unterstützt in der PC-Version Ultra-Breitbild-Displays (21:9, 32:9, 48:9), eine unlimitierte Framerate und Raytracing für Schatten sowie Reflexionen. Die Upscaling-Technologien Nvidia DLSS3, AMD FSR 2 und Intel XeSS sollen die Performance verbessern, ferner werden Nvidia Reflex , Nvidia DLAA und DirectStorage 1.2 mit GPU-Dekomprimierung geboten.Wer einen DualSense-Controller am PC anschließt, kann das Spiel so wie auf der PS5 mit haptischem Feedback und dynamischen Triggereffekten erleben. Andere Gamepads und eine anpassbare Maus-Tastatur-Steuerung werden aber auch unterstützt.